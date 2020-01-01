Создания букв из пенопласта своими руками - мастер-класс, советы, фото примеры

Подготовка к празднику это ответственное мероприятие, когда должно быть все красиво и идеально. Особой популярностью сейчас пользуются объемные буквы из пенопласта.

С такими украшениями получаются отличные фотографии и приятные воспоминания. Буквы можно купить в магазине, а лучше сделать их своими руками.

Положительные свойства пенопласта хорошо подходит для всех видов поделок;

преимущество перед влагой, не разбухает, не рвется и не намокает;

легкий материал, можно повесить даже на потолок, даже очень большие буквы из пенопласта могут поднять девушки и им не будет тяжело их передвигать;

в отличие от плоской бумаги, фигуры из пенопласта получаются объемными;

изготовить букву из пенопласта можно дома самостоятельно;

дешевая цена;

долговечность. Как вырезать буквы из пенопласта своими руками? Для того, чтобы изготовить буквы вам потребуется: пенопласт, канцелярский нож, простая бумага, наждачная бумага, линейка, губка или широкая кисть, клей ПВА, краска (можно акриловую) или лак, маркер, декорирующие элементы ( бусинки, нитки, цветная бумага, цветы, пуговицы) и Ваша фантазия. Склеивать буквы между собой или подклеивать недостатки бумагой с использованием суперклея - нельзя, пенопласт разъедает, и он приходит в непригодность. Для работы подойдет простой клей ПВА, обойный или канцелярский. Последовательность действий: возьмите пенопласт и маркером по линейке начертите буквы; чтобы буквы не получились с острыми краями, обработайте наждачной бумагой; лаком или краской раскрасьте буквы, можно наклеить цветы или другие тематические композиции; если под рукой нет краски, можно букву оформить цветной бумагой, ее аккуратно склеивают между собой, а границы маскируют; маленькие буквы можно оформить с помощью шерстяных ниток, наклеивают двусторонний скотч и на него наматывают нитки, композиция получается однотонная, или по желанию, цветная. Мастер класс по изготовлению букв из пенопласта своими руками Выберите фразу или слово, которое нужно изготовить. Подумайте, какой шрифт и размер Вам под силу вырезать. На ватмане, подходящего размера, нарисуйте аккуратно по линейке контур букв и вырежете их. Возьмите пенопласт и наложите на него готовый макет. Маркером или карандашом начертите на приготовленном пенопласте макет. Канцелярским ножом вырежете буквы и обработайте наждачной бумагой, чтобы заготовка была с гладкой поверхностью. В неровности положите бумагу, промазав клеем. Покройте букву краской или лаком, следите, чтобы пенопласт не растворялся и не портился. Используйте губку для нанесения краски, она лучше закрасит неровности. Однотонная заготовка станет оригинальной, если ее украсить бусинками, бисером, любой крупой, нитками, канзаши, гирляндой или светодиодной лентой. Самый простой способ закрепить буквы на стене – это использование клея или скотча. Объемные буквы с использованием монтажной пены Приготовьте макет буквы из картона, склеивая все края, кроме одного, куда будет вливаться монтажная пена. Медленно заполняйте пространство в картоне пеной. Если Вы будете торопиться, монтажная пена будет с дырками и придется потратить некоторое время на доработки. Немного подождите, чтобы пена застыла, и аккуратно снимите с нее картон. Канцелярским ножом подравняйте неровные края, обработайте наждачной бумагой и можно приступать к покраске и украшению буквы. Фото идеи самодельных букв из пенопласта