Категория: Умелые руки

Создания букв из пенопласта своими руками - мастер-класс, советы, фото примеры

Подготовка к празднику это ответственное мероприятие, когда должно быть все красиво и идеально. Особой популярностью сейчас пользуются объемные буквы из пенопласта.

С такими украшениями получаются отличные фотографии и приятные воспоминания. Буквы можно купить в магазине, а лучше сделать их своими руками.

Содержание:
  1. Положительные свойства пенопласта
  2. Как вырезать буквы из пенопласта своими руками?
  3. Мастер класс по изготовлению букв из пенопласта своими руками
  4. Объемные буквы с использованием монтажной пены
  5. Фото идеи самодельных букв из пенопласта
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Положительные свойства пенопласта

  • хорошо подходит для всех видов поделок;
  • преимущество перед влагой, не разбухает, не рвется и не намокает;
  • легкий материал, можно повесить даже на потолок, даже очень большие буквы из пенопласта могут поднять девушки и им не будет тяжело их передвигать;
  • в отличие от плоской бумаги, фигуры из пенопласта получаются объемными;
  • изготовить букву из пенопласта можно дома самостоятельно;
  • дешевая цена;
  • долговечность.

Как вырезать буквы из пенопласта своими руками?

Для того, чтобы изготовить буквы вам потребуется: пенопласт, канцелярский нож, простая бумага, наждачная бумага, линейка, губка или широкая кисть, клей ПВА, краска (можно акриловую) или лак, маркер, декорирующие элементы ( бусинки, нитки, цветная бумага, цветы, пуговицы) и Ваша фантазия.

Склеивать буквы между собой или подклеивать недостатки бумагой с использованием суперклея - нельзя, пенопласт разъедает, и он приходит в непригодность. Для работы подойдет простой клей ПВА, обойный или канцелярский.

Последовательность действий:

  1. возьмите пенопласт и маркером по линейке начертите буквы;
  2. чтобы буквы не получились с острыми краями, обработайте наждачной бумагой;
  3. лаком или краской раскрасьте буквы, можно наклеить цветы или другие тематические композиции;
  4. если под рукой нет краски, можно букву оформить цветной бумагой, ее аккуратно склеивают между собой, а границы маскируют;
  5. маленькие буквы можно оформить с помощью шерстяных ниток, наклеивают двусторонний скотч и на него наматывают нитки, композиция получается однотонная, или по желанию, цветная.

Мастер класс по изготовлению букв из пенопласта своими руками

  1. Выберите фразу или слово, которое нужно изготовить. Подумайте, какой шрифт и размер Вам под силу вырезать.
  2. На ватмане, подходящего размера, нарисуйте аккуратно по линейке контур букв и вырежете их.
  3. Возьмите пенопласт и наложите на него готовый макет.
  4. Маркером или карандашом начертите на приготовленном пенопласте макет.
  5. Канцелярским ножом вырежете буквы и обработайте наждачной бумагой, чтобы заготовка была с гладкой поверхностью.
  6. В неровности положите бумагу, промазав клеем.
  7. Покройте букву краской или лаком, следите, чтобы пенопласт не растворялся и не портился.
  8. Используйте губку для нанесения краски, она лучше закрасит неровности.
  9. Однотонная заготовка станет оригинальной, если ее украсить бусинками, бисером, любой крупой, нитками, канзаши, гирляндой или светодиодной лентой.
  10. Самый простой способ закрепить буквы на стене – это использование клея или скотча.

Объемные буквы с использованием монтажной пены

Приготовьте макет буквы из картона, склеивая все края, кроме одного, куда будет вливаться монтажная пена. Медленно заполняйте пространство в картоне пеной. Если Вы будете торопиться, монтажная пена будет с дырками и придется потратить некоторое время на доработки.

Немного подождите, чтобы пена застыла, и аккуратно снимите с нее картон. Канцелярским ножом подравняйте неровные края, обработайте наждачной бумагой и можно приступать к покраске и украшению буквы.

Фото идеи самодельных букв из пенопласта

Вопрос-ответ

Как прикрепить гирлянду или светодиодную ленту?

Место для светящихся украшений подготавливают на этапе подравнивания краев буквы. Аккуратно ножом разрежьте по контуру макета линию, куда будет вставляться лента. Можно закрепить гирлянду скотчем, заранее измерьте длину буквы и гирлянды, чтобы равномерно распределить украшение на макете. Светящуюся фигуру из пенопласта закрепляют рядом с розеткой. Можно сделать тематическую композицию для нового года, которая пригодиться и для следующего праздника.

Как изготовить на свадьбу буквы из пенопласта своими руками?

На свадьбе запланированы конкурсы, и хочется что – то оригинальное в подарок участвующим? Приготовьте несколько объемных пенопластовых фигурок. Каждую заготовку можно украсить по-разному, например, с помощью силиконовой формы для выпечки. Заготовку вырезают в виде животного или смешного человечка и приклеивают прямо на фигуру. Дополнительными элементами можно сделать бисер, горох, пуговицы или живые цветы, покрытые лаком. Получится очень интересный памятный презент для гостей, которые еще долго будут вспоминать свадьбу.

Объемные буквы пользуются бешеной популярностью на днях рождениях и свадьбах. Они используются в качестве украшений для фотографий или красивых подарков на конкурсы. Для первого дня рождения малыша родители используют объемную цифру, около которой на фотосессии собирается счастливая семья. Букву из пенопласта можно купить в магазине или изготовить в домашних условиях. Оформление подарка зависит от Вашей фантазии, и получиться неплохое украшение для праздника.

Как можно закрепить буквы из пенопласта?

Если Вы хотите закрепить буквы на стене, используйте клей, скотч или нитки, чтобы не испортить стену. Буквы на земле можно установить с помощью заранее подготовленных подставок. Маленькие буквы закрепите на палочке, чтобы их было удобнее держать.

Для чего используются пенопластовые буквы?

Это украшения, которые можно использовать для фотографий на свадьбе или дне рождении. Очень модно покупать или изготавливать цифры на праздник для малышей, например на первый год ребенка. Используется в качестве дополнительного аксессуара к фотографиям на свадьбе, молодожены держат в руках слова «LOVE» , первые буквы имен или будущую общую фамилию.

Можно ли украсить буквы электрическим дополнением?

Конечно, можно. Для этого на заготовку прикрепляют светодиодную ленту или гирлянду. Самое главное, иметь в наличии розетку электропитания для подключения. Закрепить гирлянду можно скотчем или прорезать небольшие отверстия в приготовленный макет буквы. При изготовлении макета измеряется длина гирлянды и фигуры, чтобы не получилось так, что буквы оформлены только наполовину.

Что нужно, чтобы изготовить букву из пенопласта в домашних условиях?

Для изготовления объемной буквы дома Вам понадобиться : пенопласт нужного размера, канцелярский нож, губка, краски, лак, ватман, украшения, клей, наждачная бумага, картон, линейка, карандаш, маркер и фантазия.

Что лучше – поделка из бумаги или пенопласта?

Композиция из бумаги не будет объемной, как из пенопласта. Она может намокнуть под воздействием влаги и произойдет деформация деталей. Фигура из пенопласта, купленная или сделанная своими руками, не «ударит» по карману и простоит дома долгое время.

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